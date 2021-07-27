Nord Stream 2: у Європарламенті виступили із жорсткою заявою щодо угоди між США і ФРН

Група впливових депутатів Європарламенту від трьох політичних груп - Європейської Народної Партії, Оновлення Європи та групи Соціалістів і Демократів, виступили із жорсткою заявою стосовно угоди між США і Німеччиною щодо завершення будівництва "Північного потоку - 2".

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві, яку поширив у Фейсбуці депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс.

"Домовленість США-Німеччина навколо "Північного потоку - 2" не є європейською домовленістю, але спробою двох країн покращити двосторонні відносини та змінити ситуацію від поганої до дуже поганої... Ми закликаємо інституції ЄС винести уроки з минулих та сучасних відносин з Росією, та продовжувати широку політику на основі європейських цінностей, а не бізнес- інтересів", - йдеться у заяві.

Депутати констатували, що "Північний потік - 2" підриває безпеку України, особливо в умовах, коли Росія продовжує спроби ескалації та провокації проти України, від військового нарощування на кордонах з Україною, що відбулося цієї весни, до нещодавніх пропагандистських дій, на кшталт позову проти України в Європейський суд з прав людини.

"На додаток, проект "Північного потоку - 2" спрямований проти Зеленого курсу ЄС, та збільшує залежність Євросоюзу від енергетичних поставок з Росії", - йдеться у документі.

Заяву підписали депутати Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс, Вітольд Ващиковський, Андрюс Кубілюс, Сандра Калнієте, Доменес Руїс Девеза, Мартін Нойсік, Іван Штефанец, Рамона Штругаріу, Радан Канев, Карен Мелчіор, Ліудас Мажуліс.

Як повідомляв Укрінформ, 21 липня уряди США і ФРН оприлюднили спільну декларацію, в якій виклали позицію щодо завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". У зв'язку із цим Міністерство закордонних справ України офіційно запросило про консультації з Німеччиною і ЄС в рамках Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

"Північний потік-2" - це російський газопровід, який будується в обхід України. Його прокладають дном Балтійського моря з Росії до Німеччини. Вартість будівництва оцінюють у 9,5 млрд євро. Єдиним акціонером проекту є ВАТ "Газпром". У грудні 2019 року будівництво призупинили через санкції США. Тоді газопровід був побудований на 96%.

Нова адміністрація США заявила про неможливість зупинити будівництво газопроводу на цьому етапі.

Своєю чергою Єврокомісія нагадала, що у випадку завершення газопроводу на нього будуть поширюватися положення так званої Газової директиви ЄС, яка не допускає монопольного використання таких інфраструктурних об'єктів.



