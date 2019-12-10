Нормандский саммит. Появилась реакция Евросоюза

Европейский Союз приветствовал усилия Германии и Франции по организации саммита в Париже

В Европейском Союзе назвали достигнутые договоренности на нормандском саммите первым шагом к урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Укринформ.

"Мы приветствовали усилия Франции и Германии в проведении нормандского саммита, которые способствовали устойчивому прекращению огня, разведению сил и обмену заключенными. Это первый шаг к достижению политического решения, важного для Европы, которая заинтересована в безопасности и стабильности на своих восточных границах", - отметил Боррель.