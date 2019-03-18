Норвегия нашла доказательства глушения Россией сигналов GPS во время учений НАТО

Норвегия заявила, что имеет электронные доказательства вмешательства России в работу системы глобального позиционирования (GPS) в течение учений НАТО осенью 2018 года и требует объяснений от России. Об этом сообщает РБК- Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Сообщается, что министр обороны Норвегии Франк Бекке-Йенсен сказал, что в ноябре Финляндия и Норвегия заявляли, что Россия, возможно, преднамеренно искажала сигналы GPS совместных военных учений Западных стран, которые также содержали упражнения по управлению гражданскими перелетами в Арктике. Россия на то время отвергла эти обвинения.

"Россия сказала нам предоставить доказательства. Мы предоставили им доказательства", - заявил министр обороны Норвегии, и указал, что среди мер вмешательства было глушение сигналов.

В РФ, в свою очередь, заявили, что пришлют ответ Норвегии, когда с доказательствами ознакомятся российские эксперты.

РБК-Украина писало, что в Грузии сегодня, 18 марта, начинаются командно- штабные учения NATO-Georgia Exercise 2019 с участием военнослужащих 24 стран НАТО и партнеров альянса.

Ранее власти Латвии заявила, что три российских военных самолета во вторник, 12 марта, были замечены вблизи границы Латвии.