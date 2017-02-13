Норвегия выступила за сохранения санкций против РФ до выполнения минских соглашений

Норвежская сторона заявила о поддержке территориальной целостности Украины

Норвегия подчеркивает важность сохранения санкций против России до полного выполнения Минских договоренностей. Об этом представители норвежской стороны заявили во время украинско-норвежских консультаций, состоявшихся по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Норвежская сторона заявила о своем осуждении любых нарушений международного права и поддержке территориальной целостности Украины.

"Позиция Норвегии по поддержке Украины в вопросе сохранения суверенитета и территориальной целостности остается неизменной", - заявила государственный секретарь Министерства иностранных дел Норвегии Марит Бергер Рьосланд.

Напомним, ранее сообщалось, что в Норвегии хакерской атаке со стороны организации APT29, которую связывают с Россией, подверглись девять почтовых аккаунтов госслужащих.