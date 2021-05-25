Нові санкції проти Мінська можуть торкнутися нафти - МЗС Литви

Голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав, що останні новини про затриманого Романа Протасевича викликають занепокоєння - помітні сліди катувань, а Вільнюс - за початок дискусій про п'ятий пакет санцій проти Мінська, який стосуватиметься також і нафти.

Як передає Укрінформ, про це він заявив порталу Delfi.

"Ми зв'язалися вчора з його (Протасевича - ред.) близькими, з батьками. Певне занепокоєння у зв'язку з його здоров'ям є, воно обґрунтоване. Є побоювання і в зв'язку з тим, як з ним поводяться, - схоже, принаймні так можна судити по відео, його катували. Було зрозуміло, що його примусили вимовити ці слова. Це жорстокість, яку розумом не осягнути", - сказав Ландсбергіс.

При цьому він зазначив, що про подругу Протасевича Софію Сапегу поки що взагалі нічого невідомо. Сапега - студента Європейського гуманітарного університету, який базується у Вільнюсі. Її затримали разом з білоруським опозиціонером. "Ми, перериваючи економічні відносини, по суті повинні ввести санкції щодо компаній, які торгують з цією країною. Такі санкції вводять за рішенням глав Ради ЄС. Поки що Литва сама по собі такий крок зробити не може... Ми за якнайшвидше прийняття четвертого пакету санкцій і за початок дискусій про п'ятий пакет, який охопить і певні сектори - нафтовий, де спостерігається масштабна торгівля з ЄС", - сказав глава МЗС Литви.

Напередодні батько опозиційного блогера Дмитро Протасевич, коментуючи оприлюднене нібито відеозізнання сина, заявив, що у Романа, ймовірно, ніс зламаний, а обличчя загримоване, щоб приховати сліди побоїв.

Литовський професор Гінтаутас Мажейкіс звернув увагу ще на кілька деталей на фотографії "зізнань" Романа Протасевича. Наприклад, те, що рукава натягнуті далеко на кисті рук. За словами Мажейкіса, силовики зазвичай так роблять, "щоб не було видно слідів катувань електрикою".

23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, був екстрено посаджений в аеропорту Мінська. Повідомлялося, що пасажирський літак посадили через сигнал про замінування, і за дорученням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо було піднято винищувач МіГ-29. На борту лайнера знаходилися редактор внесеного до списку екстремістських телеграм-каналу "Білорусь головного мозку", колишній редактор визнаного в Білорусі екстремістським телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега. Обох затримали білоруська влада.

В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагали звільнення Протасевича.

Виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О`Лірі назвав інцидент "викраденням, вчиненим за підтримки держави", схожим на "спробу влади Білорусі зняти з борту журналіста і його подругу".

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що становило ризик для життя екіпажу і всіх пасажирів, які перебували на борту.

