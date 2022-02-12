Нова Зеландія та Австралія закликають своїх громадян залишити Україну

Нова Зеландія та Австралія закликали своїх громадян, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через загострення напруженості у відносинах між Росією та Україною.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють закордонні ЗМІ.

Як пише Reuters, у МЗС Нової Зеландії заявили, що ситуація з безпекою в Україні може змінитися в найкоротші терміни, і новозеландцям не слід покладатися на підтримку в разі евакуації в цих обставинах.

"Нова Зеландія не має дипломатичного представництва в Україні, і тому можливості уряду щодо надання консульської допомоги новозеландцям в Україні дуже обмежені", - йдеться у заяві новозеландського МЗС.

Як повідомляє The Guardian, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон також рекомендував австралійським громадянам в Україні залишити країну "якнайшвидше, оскільки ситуація там стає дедалі небезпечнішою".

Заклик залишити Україну пролунав після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може розпочати вторгнення в Україну в будь-який час, а Вашингтон та інші країни закликали своїх громадян якнайшвидше залишити країну.