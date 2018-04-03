Новая военная игрушка Путина (Daily Express, Великобритания)

Новейшая бомба-невидимка, которая может сброшена с самолета вне пределов воздушного пространства противника, усиливает опасения по поводу Третьей мировой войны. В России разработана новая авиационная бомба «Дрель» для истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА).

Заместитель руководителя концерна «Техмаш» Александр Кочкин так охарактеризовал этот боеприпас малого калибра: «„Дрель“ можно использовать на всех типах самолетов, от дальних стратегических бомбардировщиков до штурмовиков». Информация о «Дрели» была обнародована после того, как Россию обвинили в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля, а также последовавшей за этим высылке российских дипломатов. Новость об авиабомбе — дополнительный сигнал агрессии со стороны Кремля. В последние несколько дней Россия ответила угрозами выслать британских дипломатов из Москвы, а теперь наращивает свой военный потенциал.

Гендиректор Техмаша Владимир Лепин заявил, что бомба «Дрель» может быть принята на вооружение в 2018 году, практически сразу после завершения испытаний. Бомба, в механизме наведения которой заложен принцип «сбросил и забыл», может быть запущена реактивным бомбардировщиком, которому не нужно входить в воздушное пространство противника. «Дрель может» планировать до цели более 30 километров. Самолет сбрасывает бомбу, она начинает планировать, а бортовая система самонаведения выводит ее траекторию на цель». «Дрель» снабжена кластером самоприцеливающихся боеприпасов, чего достаточно для уничтожения ракетной батареи или танковой колонны. При этом бомба практически незаметна для радаров с тепловыми элементами, ее также невозможно «подавить» радиоэлектронными средствами.

Су-57 разработан российской авиастроительной компанией «Сухой», и это первый российский истребитель пятого поколения, созданный для превосходства в воздухе. Его уже сравнивают с американским истребителем-бомбардировщиком пятого поколения F-35, созданный с использованием технологий малозаметности и может летать на сверхзвуковой скорости без использования форсажа.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон (Gavin Williamson) предупредил, что угрозы Путина должны быть приняты всерьез. В частности, он заявил газете «Санди телеграф» (Sunday Telegraph), что «сейчас мы вступили в новую эру войн. Путин инвестирует в ракеты дальнего радиуса действия, хвастается ядерными системами и проводит дерзкие кибер-операции».

Джон Таласситис