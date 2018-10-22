Новая встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в начале 2019 года

Новая встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться в январе 2019 года. Об этом сообщает издание Chosun Ilbo со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне.

"Место еще не выбрано, но вероятная дата саммита - до 10 января следующего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая встреча двух лидеров может состояться до или после дня рождения Ким Чен Ына 8 января.

Напомним, 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Главной темой саммита было ядерное разоружение КНДР. По мнению Трампа, в ходе первой встречи стороны сделали "большой шаг к денуклеаризации КНДР".

Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Штаты готовы немедленно начать переговоры с Северной Кореей с целью завершения денуклеаризации КНДР к январю 2021 года.