Новейшие российские истребители Су-57 прибыли на испытание в Сирию

Вчера на авиабазу Хмеймим (провинция Латакия) прибыли образцы перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) Су-57. Эту информацию “Ъ” подтвердили топ-менеджер одного из предприятий оборонной промышленности, а также источник в органах военного управления.

Точное количество направленных в Сирию машин они не назвали, однако на фотографиях, появившихся в интернете, в воздухе были замечены два ПАК ФА. Однако один из собеседников “Ъ” уточнил, что Су-57 были передислоцированы в рамках программы испытания систем вооружения истребителей пятого поколения, которая ведется с лета 2017 года.

Первый этап государственных испытаний уже завершен, второй этап планируется завершить в 2019 году. Тогда же, как ранее сообщал “Ъ”, Минобороны РФ заключит с корпорацией «Сухой» контракт на первую эскадрилью Су-57 (12 самолетов).