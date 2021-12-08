Новий канцлер Німеччини Шольц пригрозив Путіну проблемами з "Північним потоком-2"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив Росію про наслідки для "Північного потоку-2" у разі вторгнення в Україну. При цьому він підкреслив, що його уряд виступає за непорушність кордонів. Про це він сказав в ефірі телеканалу Welt.

"Ми займаємо вкрай очевидну позицію. Ми прагнемо, щоб усі дотримувалися принципу непорушності кордонів. Треба усвідомлювати, що будуть наслідки в разі супротивного", - сказав Шольц.

Зі слів Шольца, запуск "Північного потоку-2" в Німеччині відбувається за "цілком упорядкованою процедурою, яка зараз обережно просувається вперед", а "Федеральне мережеве агентство незабаром прийме рішення" про сертифікацію. Він зазначив, що для реалізації проєкту "багато рішень вже прийнято, інакше б трубопровід не побудували".

Також Шольц закликав поважати принцип непорушності кордонів.

"Це принцип, який мають дотримуватися всі, бо це підвищує спільну безпеку", - наголосив Шольц і додав, що важливо, щоб ЄС та НАТО "ясно показували, що цей принцип мають поважати всі".

"Має діяти право, а не сила", - резюмував Шольц.

Додамо, що нова глава МЗС Німеччини у першій промові згадала про Україну. Очільниця міністерства закордонних Німеччини підтримує Україну і виступає проти "Північного потоку-2".

8 грудня Бундестаг обрав Олафа Шольца канцлером Німеччини.