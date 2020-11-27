Новий розподіл бюджету ЄС: польський прем’єр заявив про небезпеку розпаду ЄС

Європейський Союз, до складу якого нині входять 27 країн, може бути зруйнований через новий механізм розподілу спільного бюджету на 2021 рік.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спільної прес-конференції з главою угорського уряду Віктором Орбаном, пише Укрінформ.

Він зазначив, що оновлений механізм розподілу бюджету ЄС є політично вмотивованим та порушує верховенство права. Саме тому Польща та Угорщина продовжуватимуть його ветувати.

«Сьогодні ми стоїмо перед новим викликом - зовсім новим механізмом, який є політично вмотивованим рішенням і може призвести до розділення, а можливо, і до розпаду ЄС. Це дуже небезпечно для єдності усієї Європи. Це - погане рішення, яке загрожує розпадом Європи», - наголосив Моравецький.

Він додав, що Польща та Угорщина не хочуть, щоб ЄС зійшов зі свого курсу, який полягає в тому, що 27 країн Союзу мають 27 різних правових норм та традицій.

«Цю різноманітність треба шанувати і цінувати», - додав польський прем’єр.

Нагадаємо, 16 листопада посли країн ЄС у Брюсселі узгодили умови розподілу коштів в бюджеті ЄС на 2021-2027 роки і фонді відновлення економіки країн ЄС, які постраждали від пандемії коронавірусу.

Усі країни ЄС, крім Польщі та Угорщини, погодилися зі спільною пропозицією Німецького головування в ЄС і Європарламенті, що розподіл європейських коштів має залежати від дотримання країнами принципів верховенства права.