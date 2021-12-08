Новим канцлером Німеччини офіційно обрано Олафа Шольца

Депутати бундестагу 395 голосами (всього 709 депутатів) обрали соціал- демократа Олафа Шольца новим канцлером Німеччини. Наступник Ангели Меркель офіційно вступає на посаду.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Після голосування Шольц вирушив до президентського палацу Бельвю (Берлін). Там він, згідно з конституцією, буде затверджений на посаді федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. Після цього Шольц повернеться до парламенту і складе присягу.

Олаф Шольц стане дев'ятим канцлером Німеччини. Його попередниця Ангела Меркель перебувала на цій посаді 16 років.

Сьогодні, 8 грудня, у Німеччині призначать новий уряд. Напередодні соціал- демократи, "зелені" та "вільні демократи" офіційно підписали коаліційну угоду. У ній вони згадали Україну в контексті прагнення вступу до ЄС та збройного конфлікту з Росією.