Нового «ялтинского сговора» не будет (Polskie Radio)

Интервью с бывшим послом США в Польше Дэниелом Фридом.

— Polskie Radio: Тема безопасности в регионе Восточной и Центральной Европы получила особую актуальность в связи с агрессивными действиями России, поэтому я хотела бы спросить, как Вы оцениваете эту угрозу? И что мы можем сделать, чтобы спасти наш регион от, скажу прямо, войны? Как обеспечить его экономическое развитие? Еще несколько лет назад казалось, что этому ничто не мешает. Мы были уверены, что Европа будет становиться все сильнее, ЕС продолжит расширяться, трансатлантические связи укрепятся, а сейчас мы столкнулись с угрозами и новыми вопросами, в частности, в контексте России.

— Дэниел Фрид (Daniel Fried): Угроза со стороны России действительно существует. Российско-грузинская война и российские атаки, нацеленные на Украину, показали, что Москва стала агрессором. Именно президент Владимир Путин запланировал и организовал нападение на украинское государство. Тем самым он оказывает давление на всю Европу.

К счастью, Польша — член НАТО и Евросоюза, так что она не останется в одиночестве. Визит президента Дональда Трампа в Варшаву показал, что Вашингтон всерьез относится к своему союзу с Польшей, это хороший знак. Дело не только в словах: в Польше и странах Балтии впервые появились войска Альянса и США. Это огромный шаг вперед, который сделала администрация Барака Обамы и поддержала новая администрация. Польша не останется одна. Мы хотим, чтобы Европа была свободной и сплоченной. Нам уже удалось многое сделать в этом направлении, но работу следует продолжать.

— Что еще нужно предпринять в плане военного укрепления восточного фланга НАТО?

— Конечно, всегда остается поле для улучшений, но присутствие войск США и НАТО уже нельзя назвать символическим. Ничего подобного раньше не было, и это очень важно. Следует добавить, что риск агрессии не всегда связан с военной сферой. Она может иметь внутренний, пропагандистский характер, представать в виде коррупции или российских инвестиций, нацеленных на саботаж, подрывную деятельность.

Залогом безопасности в этом плане служит демократия, сильное государство с сильными государственными институтами и крепкой экономикой. Все это — элементы национальной безопасности.

— Недавно мы заключили предварительное соглашение о покупке зенитно-ракетных комплексов Partiot. Министерство обороны подписало меморандум на эту тему во время визита Дональда Трампа в Польшу.

— Самое время. Я помню, как десять лет назад польское руководство упрекало нас в нежелании создавать план по обороне Польши в рамках НАТО. Варшава была права: мы не были к этому готовы. Но сейчас появился и такой план, и войска, и соглашение по ЗРК Patriot. Есть прогресс. Сотрудничество между американским и польским руководством (как предыдущим, так и нынешним) развивается отлично.

— Вашингтон и Москва открыли новый этап в своих отношениях. Недавно произошла встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, в связи с ней появились опасения, что они могут заключить соглашение, от которого пострадает наш регион.

— Я прекрасно понимаю, на каком историческом фоне у поляков появляются опасения, но такой губительный договор невозможен. Я не вижу ничего дурного в том, что Соединенные Штаты пытаются завязать сотрудничество с Россией в конкретных сферах, в этом есть польза, но оно не должно развиваться в ущерб интересам других стран и наших ценностей. Нельзя договариваться с россиянами через голову других государств. Моя страна в прошлом совершила много ошибок, но мы их уже не повторим.

— Какие это были ошибки?

— Плохо, что нас не было в Европе в 1930-х годах. Гитлер и Сталин получили возможность разделить Польшу. Эта катастрофа привела к Ялтинскому соглашению и разделу Европы. После крушения Ялтинской системы в 1989 году мы решили не повторять этой ошибки и завязать сотрудничество с Польшей в деле создания сплоченной и свободной Европы. Это удалось благодаря тому, что мы взаимодействовали с польским руководством, начиная с 1989 года. Правительства в Польше менялись, это были либералы, правые, посткоммунистические силы, но все они стали для нас отличными партнерами.

— Ситуация на Украине остается опасной: на Донбассе идет война, Крым оккупирован, перспектив к разрешению этого конфликта не видно. Есть ли какие-то пути выхода из него? Недавно был назначен новый спецпредставитель США по Украине — Курт Волкер (Kurt Volker).

— Я очень хорошо знаю Волкера, он семь лет был моим заместителем в Белом доме и в Госдепартаменте. Новая администрация сделала отличный выбор. Волкер занимал пост постоянного представителя США при НАТО, его отличает здравый взгляд на Россию, приверженность к свободе, а также теплое отношение к Польше и ее региону. Это последний человек, который бы решил заключать договоры, ущемляющие украинские интересы. Мы видим, что администрация Дональда Трампа относится к теме Украины со всей серьезностью.

Мы будем принимать участие в дипломатических действиях, нацеленных на освобождение Украины (ее оккупированных территорий — прим. Polskie Radio). Вначале в соответствии с минскими соглашениями необходимо урегулировать ситуацию в Донбассе. Российскую оккупацию Крыма мы не признаем.

Моя последняя работа в американской администрации была связана с координацией санкций — я был координатором Госдепартамента по этим вопросам. Взаимодействие с польским руководством складывалось отлично. Администрация Трампа уже несколько раз заявляла о том, что санкции будут действовать до тех пор, пока будет продолжаться российская оккупация.

Агнешка Каминьска