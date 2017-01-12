Новой "перезагрузки" между США и РФ не будет - Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен следовать примеру Хилари Клинтон, которая, находясь на посту госсекретаря, пыталась "перезагрузить" отношения с Россией.

"Кнопки "перезагрузки" нет. Мы либо поладим, либо нет. Оба варианта возможны", - сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке, подчеркнув, что надеется наладить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, хотя и признает, что это может у него не получиться.

Он также заверил, что, если это будет нужно он сможет быть более жестким с Россией. "Неужели кто-то тут думает, что Клинтон была бы более жесткой с Россией, чем Трамп?", - спросил он.

Он опроверг слухи о своих финансовых связях с Россией, заявив, что не ведет бизнес с Москвой. "Я не имею никаких кредитов от России, не веду никаких дел в России, нет никаких действующих и готовящихся деловых сделок", - сказал он на пресс-конференции.

Как сообщалось, избранный президент США Дональд Трамп помешал журналистам издания BuzzFeed и телеканала CNN задать ему вопросы на пресс-конференции в среду По материалам: Интерфакс