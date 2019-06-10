Новоизбранный премьер Молдовы пригрозила демократам внешним давлением и протестами

Премьер-министр Молдовы в правительстве ACUM-PSRM Майя Санду заявила во время брифинга, что обратится в международные инстанции из- за того, что в Партии демократов отказываются передать власть правительству технического большинства, передает УНН.

"Сегодня в качестве премьера передам в комиссию ООН, Совет Европы, Венецианскую комиссию обращение с нашим мнением по поводу последних решений Конституционного Суда. Решения противоречат Конституции. И так считаем не только мы, но и их квалифицировали и международные институты", - сказала Санду.

Стоит отметить, что правительство ACUM-PSRM сегодня собралось на первое заседание.

"Мы будем призывать к внешнему давлению, если этого будет недостаточно, мы будем организовывать протесты", - уточнила Санду.

По ее словам, правительство ACUM-PSRM признано Еврпейским Союзом. В то время, как в ЕС заявили о готовности сотрудничать с властью, назначенной демократическим путем.

Напомним, Конституционный Суд Молдовы принял решение о том, что правительство назначенное вне законных сроков, по истечению трех месяцев после выборов, является незаконным. Кроме того, президент страны Игорь Додон был отстранен от выполнения своих функций из-за отказа распускать парламент. Исполняющим обязанности главы государства был назначен Павел Филип, который подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. В ответ на решение КС, большинство ACUM и социалистов приняли декларацию о "захваченном государстве".