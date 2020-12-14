Новорічний локдаун: як Європа посилює обмеження, поки Україна гуляє

На Заході політики відмовляються від популізму і йдуть на непопулярні заходи

Україна йде на повномасштабний локдаун через пандемію коронавірусу тільки з 8 січня. Уряд "логічно" дозволив українцям відгуляти новорічні свята і обмінятися вірусом COVID-19, а потім вже закрити всю країну на карантин. Таке рішення називають єдино можливим способом припинити поширення хвороби. Однак у багатьох країнах Європи вчинили інакше - посилили карантин на новорічні свята, щоб уникнути ще більших проблем в подальшому. "Апостроф" пропонує подивитися, які обмеження будуть діяти на Новий рік в європейських країнах і порівняти з нашими реаліями.

Німеччина скасовує ярмарки

У Німеччині чинять досить послідовно. Там ввели карантин ще у листопаді і з тих пір його лише продовжують. Однак на новорічні свята його можуть ще й посилити. За це на початку грудня виступила канцлер Ангела Меркель.

"Ситуація стає дуже серйозною: цих заходів буде недостатньо, щоб пережити зиму", - заявила вона на зустрічі зі своїми колегами по партії, передає Reuters.

Німецьке керівництво вважає, що час новорічних свят - найкращий період, коли активність в країні можна призупинити без великих втрат для економіки.

При цьому в Німеччині не бояться приймати непопулярні рішення. Наприклад, на це Різдво по всій країні будуть заборонені новорічні ярмарки, які традиційно проходять в центрі всіх європейських міст. Так, в цьому році німцям доведеться обійтися без веселощів і можливо вони будуть незадоволені, але так чинить доросле керівництво держави.

В Іспанії та Грузії теж все жорстко

Мадрид теж пішов на досить жорсткі заходи. До 6 січня не можна ні пересуватися між регіонами, ні влаштовувати зборів більше, ніж на 10 осіб - навіть вдома.

"Бажано, щоб люди максимально обмежували свою мобільність і соціальні контакти. Підводячи підсумки, в це Різдво ми залишаємося вдома", - сказав міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілла.

У Грузії і зовсім вирішили не тішити своїх співгромадян порожніми ілюзіями і ввели жорсткий карантин відразу на два місяці - з кінця листопада і до 31 січня. Більш того, там навіть діє комендантська година.

Втім, грузинський уряд все ж зглянувся над населенням і дозволив скасувати комендантську годину на два дні - 31 грудня і 6 січня. Крім того, карантин можуть злегка послабити, але лише зовсім небагато - на кілька днів дозволять роботу ТРЦ, ринків і рух транспорту, але потім все знову закриється.

Франція та Італія - без різдвяних свят, Австрія закриває курорти

У Франції та Італії йдуть тим самим шляхом, що й Німеччина. Там максимально обмежують будь-які активності на новорічні свята, але зате потім послаблюють карантин. Так, знаменитий різдвяний ярмарок Тюїльрі в Парижі на цей раз не відкриється. Організатори вже сказали всім бажаючим, що наступна зустріч відбудеться лише через рік. Також скасовано різдвяні ярмарки в Ліоні, Бордо, Ліллі та інших французьких містах.

Австрії довелося закрити свій головний актив - гірськолижні курорти. Влада довгий час вагалися, однак інші європейські країни переживали, що всі їхні зусилля можуть піти прахом, якщо їх громадяни відправляться весело проводити час в Альпах, а потім повернуться додому розносити коронавірус. Якщо врахувати, що щорічна виручка від гірськолижного туризму в Австрії становить мільярди євро, то жертва ця вельми істотна, але іншого виходу не було.

До речі, тим самим шляхом пішла і Італія, яка теж дуже залежить від виручки з гірськолижних курортів, але підйомники залишаться вимкненими на всі новорічні свята. Крім того, влада на Апеннінах обмежує всі новорічні активності - боротьба з пандемією важливіше.

Великобританія не посилить карантин, але це не приклад для України

На цьому тлі найліберальнішою виглядає Великобританія - там не вводитимуть жорсткі обмеження на свята, обмежившись локальними заборонами в залежності від кількості захворілих.

Однак орієнтуватися на британців Україні точно не має сенсу. По-перше, там ввели повторний карантин ще на початку листопада, що дозволило знизити теми поширення хвороби. Відповідно зараз англійці можуть скористатися плодами цієї політики. По-друге, там вже почали вакцинацію населення - про що Україна може поки тільки мріяти. Так що британська схема точно не про нас.

На жаль, але Україна йде по найгіршому шляху: ми не ввели обмеження в листопаді, не зробили цього і на початку грудня, спостерігаючи за все новими антирекордами за кількістю хворих, а на додачу ще й дозволимо всім українцям весело відгуляти Новий рік, наростивши і без того моторошну статистику. Ну а вже потім відправимо всю країну на локдаун. Зрозуміло, пояснення цьому є і вельми очевидне - приймати такі непопулярні рішення завжди найважче. Для цього в уряду повинен бути характер, стратегічне бачення і хоч найменший кредит довіри від населення. На жаль, але нічим цим нинішній Кабмін похвалитися не може.



