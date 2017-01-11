Новые санкции США против РФ поставят крест на инвестициях в энергетику

Законопроект о новых санкциях в отношении России, подготовленный группой сенаторов США, касается финансового и энергетического секторов российской экономики.

Об этом со ссылкой на американские СМИ сообщает Интерфакс-Украина.

По информации СМИ, законопроектом предусмотрены санкции против юридических и физических лиц, которые инвестируют в российскую отрасль добычи углеводородов более $20 млн, включая как поставку товаров и услуг, так и технологии. Под санкции попадут инвесторы, которые в течение года вложат в строительство Россией трубопроводов более $5 млн, а также инвесторы, вложившие более $1 млн в гражданские ядерные объекты.

По мнению авторов законопроекта, под санкции должны также попасть компании и лица, которые занимаются операциями с куплей-продажей российского долга, а также те, кто скупает активы российских предприятий и компаний.

Санкции предлагается вводить не только против компаний и граждан США, но и третьих стран.

Законопроект должен быть принят обеими палатами американского конгресса, а также подписан президентом США.

Белый дом пока никак не комментирует подготовленный законопроект.