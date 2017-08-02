Новые санкции в отношении России не изменят ситуацию в Украине, - политолог

Санкции США в отношении РФ не решат проблему Донбасса и Крыма

Закон о санкциях США в отношении Российской Федерации не решит украинские проблемы, а лишь укажет вектор возможного расширения американских экономических санкций.

Об этом рассказал политолог Владимир Воля.

"То, что закон о санкциях будет подписан, было ожидаемо. В законе подтверждены те санкции, которые были приняты ранее. Если говорить о пакете, то, в первую очередь, это касается санкций декабря 2016 года, когда президентом США был Барак Обама. Тут речь идет о работе посольств на территории США, высылки российских дипломатов и прочее. Россия полгода держала паузу, в надежде, что Трамп отменит эти санкции. Но этого не случилось. Примечательность этого закона в том, что создается впечатление, когда все санкции сваливаются в одну гору. Против всех и обо всех. В законе большой пакет иранских санкций, где проходит Россия, борьба с терроризмом и прочее. Но никаких санкций пока нет, закон пока описывает все политические направления, по каким эти санкции будут введены", - объясняет Воля.

Политолог высказал мнение, что закон не повлияет на решение ситуации в Донбассе, и крымского вопроса.

"Если говорить о том, были ли предприняты какие-то серьезные шаги касаемо Крыма и Донбасса, то пока что говорить не о чем. Да, подтверждены уже имеющиеся санкции и обозначены какие-то новые направления для осуществления дальнейших санкций. Но при этом я бы не преувеличивал бы этот закон, как какой-то шаг к разрыву отношений. Это некое внутриполитическое решение. На ситуацию в Донбассе это не повлияет, и Крым не вернет", - добавил политолог.

Напомним, 1 августа 2017 года стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал документ о санкциях против России. По словам вице-президента США, санкциимогут быть отменены только тогда, когда Москва начнет выполнять свои обязательства.