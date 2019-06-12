Новый президент Казахстана вступил в должность

За два дня протестов против результатов выборов задержали как минимум 700 человек. По данным казахстанского Центризбиркома, за ставленника Назарбаева Касыма-Жомарта Токаева проголосовали более 70% избирателей при явке более 77%.

Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность главы государства. Об этом сообщает Tengrinews.

Токаев принял присягу во Дворце независимости, после чего председатель ЦИК Казахстана Берик Имашев вручил ему удостоверение и символы главы государства. На церемонии присутствовал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Моя цель - обеспечить единство общества. Всегда и везде будут отстаивать национальные интересы Казахстана", - сказал Токаев.

Токаев уже сделал ряд заявлений о том, что его главный приоритет - внутренняя политика и решение социальных проблем. Он собирается реструктурировать налоговую систему, облегчить условия для малого бизнеса, реформировать здравоохранение. Внешняя политика, решение системных и имиджевых проблем по-прежнему будут находиться в ведении Нурсултана Назарбаева. За Токаевым также будут "пристально наблюдать" и другие члены "семьи", в частности, дочь Назарбаева Дарига, занимающая сейчас пост председателя Сената.

Возможность превращения Токаева в самостоятельную политическую фигуру политологи считают маловероятной, отмечает BBC.

Токаев победил на выборах президента Казахстана, которые прошли 10 июня. По официальным данным, ставленник Назарбаева, который правил страной почти 30 лет, получил почти 71% голосов избирателей.

Результаты выборов вызвали серию общественных протестов, которые являются редкостью в жестко контролируемой стране. Министерство внутренних дел Казахстана сообщило во вторник, что накануне задержали еще 200 человек в дополнение к 500 задержанным в воскресенье в ходе протестов, которые являются незаконными в бывшей советской республике, если прямо не санкционированы властями.

По материалам: BBC, tengrinews.kz