Новый указ Трампа: получить рабочую визу в США станет сложнее

Президент США Дональд Трамп подписал указ "Покупай американское, нанимай на работу американцев" который усиливает защиту определенных произведенных в США товаров и призывает к пересмотру программы виз H-1B, которая способствует работе в США высококвалифицированных иностранных специалистов, с целью реформирования этой программы, сообщает "Голос Америки".

Подписание указа состоялось до рассмотрения Конгрессом соответствующего законопроекта о реформировании системы рабочих виз для высококвалифицированных работников H-1B.

Программа рабочих виз для высококвалифицированных работников H-1B является популярной среди высокотехнологичных компаний США. 85 тысяч виз ежегодно предоставляется в рамках этой программы, что позволяет компаниям привлекать работников технических специальностей со всего мира и, не в последнюю очередь - программистов из Украины.

Президентский указ направляет четкий сигнал исполнительной власти США о начале пересмотра системы привлечения иностранных работников, а также усилении защиты американских производителей в системе государственных закупок США.

"Только самые квалифицированные и высокооплачиваемые работники должны иметь доступ к этой программе ..., ведь сейчас крупным компаниям часто выгодно уволить работников и нанимать специалистов за рубежом. Сейчас 80% работников по визам H-1В получают зарплаты ниже средних по отрасли", - отметил чиновник США во время брифинга в Белом доме, посвященном новому указу Трампа.

Чиновник Белого дома привлек внимание к деятельности таких многонациональных американских компаний как Tata, Infosys и Cognizant.

Другая часть указа - "покупай американское" касается усиления надзора за исполнением уже существующих положений по использованию товаров американского производства для таких проектов как, например, американская железная дорога Amtrak.

Ранее сообщалось, что суд бессрочно заблокировал скандальный указ Трампа по мигрантам.