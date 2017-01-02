Новый взрыв прогремел на газопроводе в Баку спустя пять дней после первого ЧП-СМИ

Очередной взрыв произошел на проходящей через территорию поселка Сангачал Гарадагского района Баку линии газопровода, сообщают местные СМИ.

По информации МЧС Азербайджана, приведший к пожару взрыв произошел примерно в 7.00 по бакинскому времени, сообщают СМИ.

На место происшествия стянуты сотрудники и техника МЧС. На участке магистрального газопровода диаметром 1 тыс. мм, ведущем на Сангачальскую головную установку, прекращена подача газа.

Распространение огня локализовано, предпринимаются меры по окончательному тушению пожара.

Как сообщалось, ранее взрыв на газопроводе произошел в поселке Сангачалы Гарадагского района Баку в районе 43-го км автомагистрали Баку-Алят 27 декабря 2016 г. После взрыва на газопроводе начался пожар, который был потушен в течение нескольких часов. В результате инцидента жертв и пострадавших нет.

"Причины аварии на газопроводе в поселке Сангачалы, соединяющем Азербайджанский газоперерабатывающий завод с Сангачальской головной установкой, в настоящее время расследуются. Первичный осмотр позволяет рассматривать несколько версий. Предварительный осмотр подтверждает техногенный характер аварии", - говорилось в сообщении пресс-службы компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

Среди возможных причин аварии компания назвала низкое качество сварки или материалов газопровода, сданного в эксплуатацию в 2002 г., а также вероятность износа трубопровода из-за его расположения в агрессивной среде и в оползневой зоне.

По материалам ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН