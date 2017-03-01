Новым послом США в России может стать экс-губернатор Юты Хантсмэн, - CNN

Хантсмэн отказался комментировать CNN данную информацию

Администрация президента США Дональда Трампа проводит переговоры с экс- губернатором американского штата Юта Джоном Хантсмэном о его возможном назначении на должность посла США в Российской Федерации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Как сообщается, возможное назначение с Хантсмэном, в частности, обсудили государственный секретарь Рекс Тиллерсон, а также представители ближайшего окружения Трампа. Кроме того, не исключается, что с Хантсмэном беседовал и сам Трамп.

Издание отмечает, что Хантсмэн отказался комментировать данную информацию.

Сообщается, что ранее Хантсмэн занимал пост посла США в Сингапуре, а также в Китае.

Напомним, ранее сообщалось, что Молдова отозвала посла из России.