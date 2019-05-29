Новым президентом Латвии стал судья Европейского суда

Сейм Латвии избрал нового президента, которым стал кандидат от Национального объединения Эгилс Левитс, передает Delfi. За него проголосовал 61 депутат латвийского парламента. Всего на должность баллотировалось три кандидата.

В свою очередь омбудсмен Юрис Янсонс, кандидатуру которого выдвинул Крестьянский союз Латвии, получил восемь голосов "за" и 85 - "против". За депутата Дидзиса Шмитса проголосовали 24 парламентария, против - 69.

Эгилс Левитс принимает активное участие в латвийской политике с 1980 года. В 1990-х годах он представлял Латвию в Европейском суде по правам человека. С 2004 Левитс является судьей Евросуда. Его полномочия должны закончиться в 2024 году

Комиссия под руководством Эгилса Левитса разрабатывала преамбулу Конституции Латвии. Он настаивал на том, чтобы в тексте преамбулы упомянули христианские ценности и латышскую народную мудрость.

Напомним, в воскресенье, 26 мая, в Литве состоялся второй тур президентских выборов. За пост главы государства боролись независимый кандидат Гитанас Науседа депутат-консерватор Ингрида Шимоните. Оба кандидата поддерживают членство страны в ЕС и НАТО и обещают продолжить оказывать поддержку Украине. Науседа с существенным отрывом победил.

По материалам: Delfi.lv