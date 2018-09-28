Новым замглавы миссии ОБСЕ в Украине вместо Хуга станет Этерингтон

Новым заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине станет Марк Этерингтон. Как передает Укринформ, эту информацию подтвердили в пресс-службе СММ ОБСЕ в Украине.

"Так, общая пресс-служба ОБСЕ подтвердила это назначение (заместителем председателя СММ ОБСЕ в Украине Марка Этерингтона. - Ред. )", - отметили в организации.

Как сообщалось ранее, срок полномочий заместителя председателя СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга истекает 31 октября.



