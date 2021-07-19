Єнс Столтенберг йде з посади генсека НАТО у 2022 році. Хто наступник?

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг залишить посаду у вересні 2022 року. У штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу обговорюють кандидатури на посаду генсека НАТО.

Наступник Столтенберга буде представлений на саміті лідерів НАТО в Мадриді наприкінці весни або початку літа наступного року, повідомляє Politico.

Через 72 роки Альянсу треба призначити першу жінку на вищий цивільний пост, гооврять чиновники, дипломати й аналітики. Інші вважаю, що, враховуючи тривале протистояння з Росією, вибір східноєвропейця послужить важливим сигналом для Москви.

У списку потенційних кандидатів з'явилися три імені: колишні президенти Хорватії Колінда Грабар-Кітарович і Литви Даля Грібаускайте, а також чинний президент Естонії Керсті Кальюлайд.

Перевага Грабар-Кітарович в тому, що вона вже працювала в штаб-квартирі НАТО як помічник генерального секретаря з громадської дипломатії з 2011 по 2014 рік.

У колишнього президента Хорватії є вражаючих резюме: вона займала пости міністра Європи і міністра закордонних справ Хорватії. Вона зіграла важливу роль в успішному прийнятті країни в ЄС і НАТО. Вона також працювала послом країни в США з 2008 по 2011 рік, що забезпечує їй міцні зв'язки у Вашингтоні, який буде мати вирішальне значення при прийнятті рішення по НАТО.

Шанси президента Естонії Керсті Кальюлайд може збільшити те, що Естонія одна з небагатьох країн НАТО, яка виконала вимогу про виділення 2% ВВП на оборону. Виходячи з цієї логіки, удача може посміхнутися і президенту Румунії Клаусу Йоханнісу.

Серед інших західноєвропейських чиновників, які потенційно можуть опинитися в цьому списку - прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який зараз працює над формуванням нової урядової коаліції, і міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес, яка раніше виконувала обов'язки прем'єр-міністра.

Двері НАТО для України та Грузії залишаються відкритими. Країнам потрібно просуватися на шляху реформ, які наближають їх до членства, вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. НАТО надає Україні потужну політичну підтримку щодо територіальної цілісності і суверенітету.