На думку заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд, багато росіян хотіли б жити в такій країні, як Україна. Про це вона заявила на Київському безпековому форумі.

Нуланд розмірковувала про активність Росії біля кордонів України. За її словами, дуже важливо, щоб Україна показувала приклад народної єдності й надалі працювала над створенням справедливої демократичної країни.

"Мені не треба пояснювати вам, що це означає. Йдеться про мирне співіснування між вами. Багато хто з росіян хотів би жити в такій країні, як у вас", - сказала вона.

Вона нагадала, що держсекретар США Ентоні Блінкен на міністерській зустрічі НАТО закликав РФ відвести війська та вирішити ситуацію дипломатичним шляхом. Українців же він закликав до єдності та стриманості, щоб не потрапити до "пасток провокацій", які може створити Росія, зазначила Нуланд.

"Робляться спроби назвати вас агресором, щоб розставити пастки, в які ви повинні потрапити. Тому ми закликаємо вас і надалі відстоювати те, що ви завжди відстоювали, у тому числі мир та спільні цінності. Багато росіян хочуть, щоб те, що відбувається у вашій країні, що відбувалося у них", - додала заступник голови Держдепу.

З кінця жовтня 2021-го низка авторитетних американських ЗМІ повідомили, що Росія нарощує війська біля кордонів України.

Держдепі США стурбовані, що Росія може "повторити помилку 2014 року".

21 листопада глава ГУР Кирило Буданов заявив: Росія може готувати вторгнення в Україну на кінець січня. За його словами, перед атакою РФ намагатиметься дестабілізувати ситуацію в Україні зсередини.

1 грудня Держдеп США попередив: проти РФ запровадять санкції, яких ще не було, якщо вона продовжить робити кроки щодо дестабілізації України та використовує свої сили для агресії проти неї.