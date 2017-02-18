Нынешняя конференция в Мюнхене во многом знаковая

Мюнхенский каминг-аут. Негнущиеся колени помешали Путину приехать в Баварию

Тон Мюнхенской конференции по безопасности, которая открылась сегодня, выражает фраза, предваряющая доклад, представленный ее участникам: "Пространство международной безопасности, вероятно, никогда не было столь неустойчивым за весь период со времен Второй мировой войны".

Тревога за будущее пронизывает не только предисловие к докладу, но и практически каждую его страницу. Автор предисловия, председатель конференции немецкий дипломат Вольфганг Ишингер категоричен в своем суждении: "Идет ослабление некоторых из наиболее фундаментальных основ Запада и либерального международного порядка. Противники открытых обществ наступают".

Среди угроз, названных в докладе, носящем символическое название "Постправда, пост- Запад, постпорядок?", названы не только исламизм, массовая нелегальная миграция.

Целый раздел его посвящен проблеме (дез)информации и ключевой роли в этом процессе Российской Федерации.

"В недавнем прошлом, - утверждается в документе, - Россия продемонстрировала особую способность использовать слабые места открытых обществ для достижения своих целей и ставит под сомнение демократические учреждения".

Как говорится, лучше позже, чем никогда. То, что в странах Запада начали бить в набат по поводу проводимых Россией информационных кампаний, есть позитивный знак для Украины. Тем более что о ситуации в Украине говорится именно в общеевропейском контексте: "Для украинцев и остальной части Европы 2017 год с учетом предстоящих выборов в основных европейских странах и новой американской администрации будет критическим".

Нынешняя конференция в Мюнхене во многом действительно знаковая.

Прошло ровно десять лет с тех пор, как в столице Баварии прозвучала речь Владимира Путина, которую многие сочли предвестием холодной войны. За эти годы мир существенно изменился. В 2007-м речь Путина была выступлением лидера "поднявшейся с колен великой энергетической державы", "суверенной демократии", отвергавшей однополярный мир и желающей вернуть себе место под солнцем. Впереди были мировой финансово-экономический кризис и обрушение цены на нефть, агрессия против Украины и санкции.

Несмотря на очевидное ослабление ресурсной базы, Россия все еще пытается отстоять свое право быть одним из полюсов мировой политики.Правда, в этот раз, как и в прошлом году, Владимир Путин проигнорировал Мюнхен.К тому же от участия в конференции уклонился единственный мировой лидер, который мог бы сейчас его заинтересовать. Дональд Трамп в Мюнхен не приедет.

Представлять Россию и принимать вал критики будет министр иностранных дел Сергей Лавров.Однако высокий уровень конференции подтвержден составом европейских участников: канцлер Германии Ангела Меркель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, генсек ООН Антониу Гутерриш, глава Европейского совета Дональд Туск, верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, ряд министров стран Евросоюза. Украина будет представлена на конференции на высшем уровне.

Президент Петр Порошенко, помимо возможности встретиться с рядом мировых лидеров, примет участие и в пятничной панели "Будущее Запада: падение или возвращение?". Вместе с ним в дискуссии заявлены сенатор Джон Маккейн, президент Польши Анджей Дуда, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, глава внешнеполитического ведомства Нидерландов Берт Коендерс.Среди тем, которые будут обсуждаться: будущее ЕС и НАТО, безопасность в сфере климата и здравоохранения, противодействие терроризму.

Для Украины Мюнхенская конференция это прежде всего возможность обсудить перспективы завершения войны на Донбассе и донести до мировых лидеров украинскую позицию по данному вопросу, выступить с новыми инициативами. Не секрет, что на Западе многие испытывают усталость от украинских событий и были бы рады хоть какому-нибудь решению, которое позволило бы отменить санкции против России. И потому очень многое зависит от того, насколько Украине удастся доказать не только свою правоту, но и тот факт, что ее противостояние российской агрессии является частью ценностной борьбы Запада.

Ольга Филатова

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