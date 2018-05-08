NYT: Трамп заявит о выходе из ядерного соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп выйдет из ядерного соглашения с Ираном. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на европейских дипломатов.

Убеждения Трампа, что такой шаг приведет к новой конфронтации с Тегераном, не сработали, отметили источники.

Один из высокопоставленных европейских дипломатов, который был одним из тех, кто пытался повлиять на Трампа, сказал, что шансов на то, что президент оставит соглашение в силе очень мало.

Трамп должен сделать заявление сегодня, 8 мая, в 21:00 по киевскому времени.

Президент США должен решить, восстановит ли его страна штрафные меры в отношении Ирана. На практике это будет означать выход США из ядерной сделки с Ираном, которую Трамп неоднократно жестко критиковал.

Тегеран заявил, что не станет вести переговоры об изменении ядерной сделки 2015 года.