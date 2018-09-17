"О ракете, сбившей малазийский Боинг" - Аркадий Бабченко

1. МО РФ сообщает, что ракета 9М38 от зенитного комплекса Бук, за номером 886-847-379 была произведена в 1986 году.

2. В том же году её поставили в Украину, в воинскую часть ВС СССР No20152, которая после распада СССР получила номер 223 ВСУ.

3. Именно из этой в/ч No 223 Грузия закупает шесть зенитно-ракетных комплексов Бук-М1 вместе с ракетами.

4. В 2008 году Россия захватывает грузинские БУКи вместе с ракетами и вывозит их в Россию.

5. Это все проклятые бандеровцы сбили, мы ни при чем!

6. Сейчас малоумные с этой ракетой еще и новую серию расследования оккупации Грузии запустят.

7. Все, буквально все, к чему они ни притрагиваются, превращается в какой- то просто невероятный адский перформанс.

8. Оккупировать Грузию, отжать у неё украинские "Буки", сбить одним из них малазийский "Боинг", а потом орать, что это все проклятые бандеровцы - боже, боже, это просто неповторимо...

9. Главное во время следствия не выйти на самих себя

Аркадий Бабченко

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