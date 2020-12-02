Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) передали Україні 100 тисяч експрес-тестів на COVID-19. Йдеться про тести на антиген. Про це інформує прес-служба Офісу президента України.

Повідомляється, що крім тестів ОАЕ передали ще й 200 тисяч захисних масок. Заступник голови Офісу президента Юлія Соколовська на зустрічі з дружиною посла ОАЕ подякувала Абу-Дабі за підтримку в подоланні пандемії COVID-19 в Україні.

За її словами, отримані тести і засоби індивідуального захисту передадуть до Центру громадського здоров'я МОЗ України та розподілять по регіонах.