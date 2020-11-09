ОАЕ подарували Україні майже 240 тис. експрес-тестів на COVID-19

Об'єднані Арабські Емірати передали Україні майже 240 тисяч експрес-тестів для виявлення інфекції COVID-19, повідомив прес-центр СБУ.

Під час зустрічі з главою СБУ Іваном Бакановим посол ОАЕ в Україні Салем Ахмед Аль-Каабі подарував українському уряду тести, які допоможуть швидко визначити, чи має людина коронавірус.

Майже 240 тисяч експрес-тестів буде передано найближчим часом у регіони країни.

Як зазначив глава СБУ, це не перша допомога уряду ОАЕ Україні в боротьбі проти поширення COVID-19. Зокрема, навесні українській стороні було передано 15 тис. медичних халатів, 500 тис. рукавичок, 20 тис. захисних масок, 30 тис. пар захисного взуття, 15 тис. комбінезонів і 6 тис. літрів дезінфікувального засобу.

"Ми високо цінуємо партнерство та дружні відносини між нашими країнами. Я щиро сподіваюся, що тісна взаємодія між Україною та ОАЕ буде й надалі поглиблюватися в інтересах наших народів", - сказав Баканов.