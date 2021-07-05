ОАЕ вийшли на перше місце у світі за темпами вакцинації від COVID-19

В ОАЕ планують запропонувати третій укол вакцини Sinopharm людям, які вже отримали дві дози

Об'єднані Арабські Емірати вийшли на перше місце в світі за темпами вакцинації населення від коронавірусу. Про це інформує Bloomberg, передає "ТСН".

Як повідомляється, в ОАЕ було введено 15,5 млн доз противірусної вакцини. Цієї кількості достатньо для вакцинації 72,1% 10-мільйонного населення країни. Проте кількість випадків захворювання COVID-19 в ОАЕ, як і раніше, залишається підвищеним. А деякі країни нещодавно включили ОАЕ у свій список країн, поїздки в які не рекомендовані через зростання числа випадків зараження COVID-19.

ОАЕ схвалили для використання вакцину Moderna. Також в країні доступні вакцини компаній Pfizer і AstraZeneca. Але програма вакцинації в країні спирається на Sinopharm, яка виробляється на місцевому рівні. В уряді ОАЕ заявляють, що планують запропонувати третій укол вакцини Sinopharm людям, які вже отримали дві дози.

Всього в ОАЕ за час пандемії виявили понад 639,4 тисячі випадків зараження коронавірусом, понад 1,83 тисячі пацієнтів з COVID-19 померли. Одужали понад 617,7 тисячі осіб.

Перший Незалежний

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