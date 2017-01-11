Обама не сдержал слез во время прощальной речи

Во вторник, 10 января, Барак Обама выступил с прощальной речью в должности президента США во время которой не смог скрыть свои эмоции и пустил скупую мужскую слезу.

Об этом информирует Русская служба BBC.

Стоит отметить, что с прощальной речью глава государства выступил не в Белом доме, а в конгресс-центре "Маккормик-плейс" в Чикаго. Такое свое решение он аргументировал тем, что именно тут его застало известие о своей первой победе на президентских выборах в 2008 году.

Вместе с ним в конгресс-центр прибыли первая леди Мишель Обама и вице- президент Джо Байден с супругой. Всего в зале собрались около 20 тысяч человек. На прощальную речь главы государства изначально билеты раздавались бесплатно, однако позже их цена у перекупщиков в интернете превысила тысячу долларов.

Так, 55-летний лидер страны в своей речи подвел итоги проделанной работы и призвал американцев защищать демократию. Однако во время обращения к своей супруге Мишель не смог сдержать слез.

"На протяжении последних 25 лет ты была не только моей женой и матерью моих детей, ты была моим лучшим другом... И я горжусь тобой. Вся страна гордится тобой", - подчеркнул Обама.

Напомним, 20 января 2017 года новоизбранный президент США Дональд Трамп принесет присягу и официально вступит в должность.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент США Барак Обама 10 января (11 января по киевскому времени) выступил перед американцами с прощальной речью в качестве главы государства - 20 января он передаст свои полномочия новоизбранному президенту Дональду Трампу.