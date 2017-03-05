Обама ответил Трампу на обвинения в "прослушке"

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама никогда не отдавал приказы о прослушивании какого-либо гражданина США.

Администрация Обамы уверяет, что у президента нет полномочий давать приказы о прослушке, заявил спикер Обамы Кевин Льюис, передает DW. "Ни президент Обама, ни кто-либо из представителей Белого дома никогда не отдавал приказы о прослушивании", - отметил он.



Льюис сообщил, что главным правилом администрации Обамы было полное невмешательство в работу министерства юстиции. Кроме того, бывший заместитель советника Обамы по национальной безопасности Бен Родс в соцсети Twitter отметил, что президент не может отдавать приказы о прослушивании.

Напомним, в субботу, 4 марта, президент США Дональд Трамп обвинил экс- президента Барака Обаму в нелегальной прослушке его телефона в Trump Tower во время предвыборной кампании осенью 2016 года. Свои обвинения Трамп выдвинул на личной странице в Twitter. Впрочем, президент США не предоставил никаких доказательств и не сообщил, что именно побудило его сделать такое заявление..