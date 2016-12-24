Обама подписал бюджет США на 2017 год с $350 млн помощи для Украины

Президент США Барак Обама подписал бюджет США на 2017 год на нужды национальной обороны, где помощь Украине на безопасность увеличена до 350 млн долларов.

Об этом сообщает Посольство США на своей странице в Facebook.

"Смета безопасности помощи Украине в бюджетном году 2017 увеличена по сравнению с 300 млн долларов США, заложенными в аналогичном документе на 2016 год", - говорится в сообщении.

Документом предусмотрено выделить средства для предоставления безопасности помощи Украине, в том числе летальных оборонных видов вооружений. Перечень видов помощи расширен включением средств и технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины, а также помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования ВСУ.

Напомним, в США вновь расширили санкционные списки по России через Украину, а именно они добавили 21 юридическую лица из России и 2 из Крыма