Обама продлил санкции против РФ до марта 2018 года

Президент США Барак Обама еще на год, до 6 марта 2018 года продлил санкции, введенные против РФ в 2014 году. Продленные санкции также распространяются на российские компании в оккупированном Крыму, на крымских и донбасских сепаратистов, а также экс-чиновников Украины.

Об этом говорится в тексте документа, который размещен на сайте Белого дома. Сообщение о продлении санкционного "национального чрезвычайного положения" также передано для публикации в Федеральном реестре официальных документов США, передает Радио Свобода.

Санкции были продлены, поскольку "действия и политические шаги лиц, которые подрывают демократические процессы и институции в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, осуществляют незаконное присвоение ее активов. Действия и политические шаги правительства России, включая претензию на аннексию Крыма и применение силы в Украине и далее представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США", говорится в сообщении.

"Поэтому я решил, что необходимо продлить национальное чрезвычайное положение, введенное указом ч. 13660 в отношении Украины", - говорится в письме Обамы к главам обоих палат Конгресса.

Ограничения США включают санкции против 141 физического и 110 юридических лиц, также секторальные санкции против 258 юридических лиц, определенных Министерством финансов США. Санкции направлены против компаний в российской финансовой отрасли, энергетике и оборонном секторе. Также, против учреждений, которые осуществляют хозяйственную деятельность в оккупированном Крыму и против физических лиц ответственных за попытки РФ подорвать стабильность и территориальную целостность Украины, уточнило посольство Украины в США на странице в Facebook.

Сообщается, что первый пакет санкций был введен указом ч.13660 6 марта 2014 года и таким образом, от этой даты отсчитывается срок действия всех санкций, предусмотренный этим и несколькими дальнейшими указами президента США. Из-за событий в Украине и в Крыму было выпущено три президентских указа: от 16 и 20 марта 2014 года и от 19 декабря 2014 года. 6 марта 2016 года Обама продлил срок действия своего указа еще на год.

В соответствии с американским законодательством, срок действия таких санкционных режимов автоматически прекращается через год, если президент США не объявит об их продолжении в течении 90 дней до окончания однолетнего периода.

После США к антироссийским санкциям присоединились Великобритания, Австралия, Япония и Евросоюз.