Обама прокомментировал новые санкции против РФ: "это еще не весь ответ"

В ближайшие дни в Конгрессе будет представлен доклад о влияние России на выборы в США.

Президент США Барак Обама назвал введение новых санкций против РФ, а также высылку российских дипломатом "необходимым и адекватным ответом".

Соответствующий комментарий опубликован на сайте Белого дома.

Обама подчеркнул, что Россия не только влияла на президентские выборы посредством санкционированных в высших эшелонах российской власти кибератак, но и осуществляла беспрецедентное давление на американских дипломатов в Москве.

"Давление осуществляли сотрудники спецслужб и полиции, а это не могло остаться без ответа", - заявил президент США.

Вместе с тем, как отметил Обама, представленный общественности пакет - еще не весь ответ России за ее деятельность. Будут еще и непубличные действия, которые введут тогда, когда это будет необходимо.

Президент США призвал друзей и союзников США во всем мире объединить усилия для противодействия нарушению международного законодательства Россией и её влияния на демократические правительства.

Также в сообщении говорится, что в ближайшие дни в Конгрессе будет представлен доклад о влияние России на выборы в США.

Ранее в четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.

Под санкции попали начальник ГРУ Игорь Коробов и его заместители Владимир Алексеев, Сергей Гизунов и Игорь Костюков, а также два россиянина (очевидно, хакеры) - Алексей Белан (никнеймы Abyrvaig, Abyrvalg ,Anthony Anthony, Fedyunya, M4G, Mag, Mage, Magg, Moy.Yawik, Mrmagister) и Евгений Богачев (никнеймы Lastik, lucky12345, Monstr, Pollingsoon, Slavik).

Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов, дав понять, что сотрудники посольства и консульств РФ занимались шпионажем.

Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов. По материалам: ZN.UA , Укринформ ,

