Обама смягчил приговор информатору Wikileaks Челси Мэннинг

Обама на 28 лет сократил приговор Челси Мэннинг, осужденной за раскрытие секретной информации

Президент США Барак Обама смягчил приговор Челси Мэннинг, осужденной за раскрытие секретной информации Wikileaks в 2010 году. Об этом сообщает BBC.

29-летний трансгендер, который ранее был рядовым армии США по имени Брэдли и передал тысячи дипломатических депеш, будет освобожден 17 мая, а не в 2045 году, как установил суд.

Челси Мэннинг была приговорена к 35 годам заключения в 2013. О решении сменить пол она заявила уже в тюрьме.

На администрацию Обамы оказывалось давление для освобождения Мэннинг, которая в прошлом году дважды пыталась покончить с собой в мужской тюрьме в Канзасе, где она отбывает наказание.

Она также объявила голодовку в знак протеста, которая закончилась, когда военные все таки разрешили ей лечение гендерной дисфории.

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в прошлом году говорил, что он сдастся властям США, если Обама помилует Мэннинг.