Обама вручил Байдену Президентскую медаль свободы

Награждение устроили в виде сюрприза во время церемонии проводов вице- президента в Белом доме. Президент США Барак Обама вручил вице-президенту Джо Байдену Президентскую медаль свободы − одну из двух высших гражданских наград США, передает РИА Новости.

Отметим, что награждение устроили в виде сюрприза во время церемонии проводов Байдена в Белом доме. Обама произнес речь, в которой назвал Байдена наилучшим вице-президентом.

"Это самый лучший вице-президент, которого мы когда-либо видели", − подчеркнул он и сказал, что Байден "выносливый, верный, скромный работник, патриот, но прежде всего семьянин".

Уходящий президент также поблагодарил Байдена за то, что тот "разрешил ему поговорить с папой Римским Франциском" во время визита понтифика в Вашингтон.

Среди достоинств вице-президента Обама отметил дружбу с поп-певицей Леди Гага и рассказал, как Байден устраивал розыгрыши в президентском самолете, чтобы напугать работников Белого дома.

Вице-президент ответил, что не ожидал такой награды от своего начальника и поблагодарил Обаму за то, что тот поручал ему различные ответственные участки работы.

Ранее сообщалось, что 15 января Байден встретится с президентом Украины.

