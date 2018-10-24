Обаме, Клинтон, телеканалу CNN и Белому Дому прислали бомбы

Возле дома бывшего президента США Билла Клинтона и его супруги, бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон нашли рабочее взрывное устройство, пишет Assosiated Press, передает ЛБ.

Бомбу обнаружили утром в среду в городе Чаппака, расположенном на север от Нью-Йорка.

Следователи считают, что это происшествие напрямую связано с бомбой, найденной возле дома миллиардера Джорджа Сороса. Его имение расположено в том же районе, но немного севернее. Клинтоны - высокопоставленные представители Демократической партии США, а Сорос - один из основных доноров этой политической силы.

Информацию о бомбе журналисты получили на условиях анонимности от представителя власти. В полиции сообщили, что оказывают помощь ФБР, Секретной службе и местным властям в "расследовании подозрительного пакета".

В то же время на сайте Секретной службы говорится, что еще один подозрительный пакет был отправлен также бывшему президенту-демократу Бараку Обаме. Посылку перехватили в Вашингтоне, округ Колумбия.

Обе посылки были задержаны на почте перед отправкой по адресам.

Телеканал CNN сообщил, что еще одно взрывное устройство доставили в многофункциональный комплекс Тайм-Уорнер-Центр, где находится офис канала.

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