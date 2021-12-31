Обмінялися погрозами. Переговори Байдена та Путіна

Президент США Джо Байден вдруге за місяць зідзвонився з президентом Росії Володимиром Путіним через ситуацію, яку Москва створила на українському кордоні.

У повідомленні як Білого дому, так і Кремля йдеться, що Байден знову пригрозив Путіну жорсткими санкціями та посиленням допомоги Україні, якщо Росія здійснить агресію.

Російський президент, у свою чергу, заявив про загрозу "повного розриву" відносин між двома країнами. Корреспондент.net розповідає подробиці.

Байден готується до рішучих заходів

Спілкування президентів Джо Байдена та Володимира Путіна почастішало на тлі стягування російських військ до українського кордону та заяв про те, що Росія планує напад на Україну.

Після попередніх переговорів Росія висунула Сполученим Штатам та НАТО умови щодо гарантій безпеки. Одна з них - Україна не має увійти до альянсу.

Обговорювати їх планують у Женеві в середині січня. У ніч на 31 грудня Байден і Путін зателефонували один одному, щоб обговорити низку тем, включаючи "майбутню дипломатичну взаємодію з РФ". Вони говорили 50 хвилин.

Байден у розмові з російським колегою дав зрозуміти, що Вашингтон у разі вторгнення Росії в Україну вживе рішучих заходів, йдеться у заяві прес- секретаря Білого дому Джен Псакі.

"Він роз'яснив, що США, їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія знову вторгнеться в Україну", - йдеться у короткій заяві Псакі.

Американський президент наголосив, що "значного прогресу на переговорах [безпеки] можна буде досягти лише за деескалації ситуації". Він підтримав проведення двосторонніх консультацій щодо стратегічної стабільності та сподівається на їхній успіх, зазначається у повідомленні.

Представник адміністрації Сполучених Штатів, коментуючи під час брифінгу підсумки телефонної розмови, підтвердив, що Вашингтон не змінив своєї думки про те, що вирішувати питання щодо вступу у НАТО мають ті країни, які цього хочуть, а не треті сторони.

"Наша позиція абсолютно чітка. Рішення мають приймати самі суверенні країни, консультуючись з альянсом, а не хтось інший", - сказали у Білому домі.

Тим часом агентство Reuters з посиланням на високопоставленого співробітника Білого дому пише, що під час телефонної розмови Путін і Байден "побачили сфери для прогресу у майбутніх дипломатичних переговорах, а також сфери, де досягнення угоди може бути неможливим".

За оцінкою співрозмовника агентства, тон розмови двох лідерів був серйозним, а сама бесіда змістовна.

"Сполучені Штати продовжать дуже уважно стежити за нарощуванням Росією збройних сил на кордоні з Україною та пересуваннями цих військ", - додало джерело агентства.

Росію чекає відключення від глобальної економічної та фінансової системи

За словами високопосадовців адміністрації США, на яких посилається Reuters, Байден "виклав два шляхи, включаючи дипломатію".

"Інший шлях - той, який більшою мірою спрямований на заборону, включаючи серйозні витрати та наслідки, якщо Росія вирішить продовжити вторгнення в Україну". Ці можливості, за словами джерел Reuters, включають заходи, які фактично відключать Росію від глобальної економічної та фінансової системи.

BBC News додає, що другий шлях стримування Росії також включає "корекцію розташування сил НАТО, а також додаткову допомогу Україні".

Представник Білого дому також повідомив, що перед цією розмовою Байден радився з лідерами різних країн Європи, а держсекретар Ентоні Блінкен телефонував українському керівництву.

За словами джерела німецького агентства dpa у Білому домі, президент США в телефонній розмові мав намір дати зрозуміти російському лідеру, що у разі військового вторгнення в Україну на Росію очікують суворі санкції.

"Ми з нашими союзниками узгодили питання запровадження жорстких санкцій щодо російської економіки та фінансового сектора. Вони будуть набагато сильнішими, ніж те, що було реалізовано після 2014 року", - наголосив співрозмовник dpa.

Путін погрожує розривом відносин

Російський президент у телефонній розмові заявив, що запровадження Заходом обіцяних "безпрецедентних санкцій" через Україну може призвести до повного розриву відносин між країнами. Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков після переговорів.

Він зазначив, що Байден попередив про масштабні санкції "у разі продовження ескалації вздовж українського кордону".

"Але наш президент одразу ж відреагував на це тим, що якщо Захід все ж таки наважиться в тих чи інших умовах запровадити згадані безпрецедентні санкції, то все це може призвести до повного розриву відносин між нашими країнами", - зазначив Ушаков.

За його словами, Путін наголосив, що відносинам Росії із Заходом у такому разі буде завдано "найсерйозніших збитків".

У прес-релізі Кремля йдеться, що розмова "мала відвертий і діловий характер" і "була корисна обом сторонам". Там додали, що лідери двох країн домовилися про продовження регулярних контактів на найвищому рівні.

Путін "дав детальні пояснення" щодо пропозицій про гарантії безпеки і зазначив, що "результатом спільної роботи мають стати жорсткі правові гарантії, що виключають просування НАТО на схід і розміщення загрозливих систем озброєння в безпосередній близькості від російських кордонів".

Кремль також заявляє, що Байден "підкреслив особливу відповідальність Росії та США за забезпечення стабільності в Європі та світі в цілому, а також те, що Вашингтон не має намірів розгортати на території України ударні наступальні озброєння".

В адміністрації Путіна додали, що запровадження "масштабних" санкцій проти Росії у разі ескалації ситуації навколо України "стало б серйозною помилкою, яка фактично загрожує повним розривом російсько-американських відносин".

У середині наступного місяця очікується низка переговорів, спрямованих на деескалацію ситуації довкола України.

Так, 10 січня Росія та США проведуть у Женеві переговори на тему України та контролю над озброєннями. За інформацією CNN, це буде зустріч у форматі стратегічного діалогу на рівні представників міністерств закордонних справ.

Через два дні, 12 січня, мають відбутися переговори з питань безпеки у Європі у форматі Ради НАТО - Росія. На 13 січня заплановано зустріч у форматі РФ - ОБСЄ.