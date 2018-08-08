Обнародованы детали нового законопроекта об антироссийских санкциях США

Российское издание "Коммерсантъ" узнало детали законопроекта Конгресса США о новых санкциях против России, который, среди прочего, предусматривает запрет на долларовые расчеты для российских государственных банков.

Как пишет издание, значительная часть положений документа касается президента США Дональда Трампа.

От Трампа требуют свести в единую систему все уже введенные ранее санкции против России - от CAATSA к "акту Магнитского", создать в правительстве США "санкционный координационный офис" для договоренностей с ЕС о поддержке санкций, заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом, создать национальный центр по борьбе с российской угрозой, искать в мире активы Владимира Путина и даже решить вопрос о признании РФ "государством-спонсором терроризма".

Документ содержит также целый механизм, призванный помешать Дональду Трампу вывести США из НАТО. В частности, сенаторы предложили запретить финансирование попыток "любого представителя правительства США" вывести страну из НАТО: хотя выход из организации документом не исключается, принятие решения возможно только в случае, если за него проголосуют две трети членов Сената.

В экономической части проекта наиболее важное требование запрета на операции в США (и замораживания активов) семи российских банковских структур, которые уже находятся в санкционный режиме, в том числе Сбербанка, ВТБ, Внешэкономбанка и Промсвязьбанка. На практике это будет означать невозможность для этих банков стандартных долларовых расчетов через корсчета в банках США.

Законопроект "Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018" официально еще не опубликован на сайте Конгресса. Там говорится, что на это может потребоваться еще несколько дней.