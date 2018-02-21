Оборонный сектор России потерял $3 млрд из-за санкций, - Госдеп США

В Госдепартаменте США считают, что из-за закона "О противодействии противникам США с помощью санкций" (CAATSA) Россия потеряла контракты с рядом стран на сумму более $3 млрд.

Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

"Мы рады, что некоторые страны прекратили закупки определенной продукции и товаров. Мы считаем, что мы смогли остановить транзакции на более чем три миллиарда долларов. Прекращение таких соглашений, по сути, является наказанием. Почему? Потому что это означает, что меньше денег уходит в российский бюджет, - сказала Науэрт. - Таким образом, это можно считать успехом в части привлечения России к ответственности".

Ранее Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заверил, что США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против россиян.

Ожидалось, что 29 января власти США объявят о введении пакета санкций в отношении лиц и компаний, которые являются крупными клиентами российского оборонно-промышленного комплекса в рамках закона "О противодействии противникам Америки с помощью санкций" (CAATSA), подписанного Трампом в 2017 году. Однако администрация Трампа заявила, что не будет немедленно вводить дополнительные санкции против России в соответствии с законом.

В то же время Минфин США опубликовал так называемый "кремлевский доклад", в котором перечислены имена приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов. Хотя список не предполагает введение санкций против упомянутых в нем лиц, он создает фактические основания для возможного введения ограничений в будущем.