Обострение конфликта на Украине — результат снижения интереса со стороны Запада (Санкэй симбун, Япония)

В конце января на востоке Украины начались ожесточенные столкновения между правительственными войсками и пророссийскими ополченцами, в результате чего есть многочисленные жертвы. В феврале 2015 года было подписано мирное соглашение (Минск-2), поэтому крупномасштабных боевых действий не велось. В свете того, что новый президент США Дональд Трамп отдает приоритет не ситуации на Украине, а улучшению отношений с Россией, война, жертвами которой стало примерно десять тысяч человек, может обостриться вновь.

29 января ожесточенные бои прошли в Авдеевке, находящейся севернее Донецка. Только со стороны украинских войск погибло восемь человек. В ходе столкновений применялась артиллерия, которую должны были отвести с передовой в соответствии с соглашением о перемирии. В связи с этим с обеих сторон посыпались резкие критические заявления.

В Авдеевке серьезный ущерб был нанесен водоснабжению и отоплению. Правительство готовится эвакуировать более десяти тысяч жителей.

МИД Украины заявил, что российские оккупационные войска в некоторых районах на передовой ведут массированный артиллерийский обстрел, тем самым раскритиковав Россию, которая поддерживает пророссийские силы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что есть надежная информация о том, что удары наносят украинские войска.

В 2014 году после свержения пророссийского правительства в столице в Донецкой и Луганской областях власть захватили вооруженные формирования, пользующиеся российской поддержкой. В июле того же года в небе над регионом, где шли бои, был сбит «Боинг» малазийской авиакомпании. Западные страны ввели против России экономические санкции.

В соглашение о перемирии, достигнутом в феврале 2015 года, были включены пункты о создании буферной зоны, проведении конституционных реформ, смысл которых заключается в децентрализации, и так далее. Тем не менее правительство Украины заявило, что Россия нарушает соглашение о перемирии, продолжая оказывать поддержку ополченцам. В результате конституционные реформы и другие политические процессы были приостановлены.

Столкновения обострились на фоне заявлений президента Трампа о возможности ослабления антироссийских санкций и снижения интереса к Украине со стороны ЕС. Российские СМИ подчеркивают, что Украина перешла в наступление, чтобы привлечь внимание США. Между тем ополченцы также недовольны соглашением о перемирии, поэтому эксперты полагают, что они пытаются воспользоваться неопределенной ситуацией для того, чтобы изменить статус-кво.

Рёсукэ Эндо