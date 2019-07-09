ОБСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными

В Парламентской ассамблее ОБСЕ признали захваченных Россией в Керченском проливе украинских моряков военнопленными.

Об этом говорится в резолюции, принятой ПА ОБСЕ на ежегодной сессии в Люксембурге.

"Парламентская ассамблея ОБСЕ вновь заявляет о своем полном уважении суверенитета, политической независимости, единства и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, которые охватывают Автономную Республику Крым, город Севастополь и морские районы", - говорится в документе.

В резолюции указано, что ПА ОБСЕ "осуждает неспровоцированный акт вооруженной агрессии и неоправданное несоответствующее применение военной силы со стороны Российской Федерации против украинских судов и членов их экипажей в нейтральных международных водах Черного моря вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018".

Парламентская ассамблея "рекомендует действующему председателю ОБСЕ, институтам ОБСЕ и государствам-участникам прилагать все усилия и использовать все имеющиеся инструменты для обеспечения безотлагательного и безоговорочного освобождения украинских военнопленных, содержащихся в заключении Российской Федерацией, и захваченных судов", - отмечается в резолюции.

Также Ассамблея настоятельно призывает РФ предоставлять украинским военнопленным, пока они не будут освобождены, необходимую медицинскую, юридическую и консульскую помощь в соответствии с положениями международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции.

Парламентарии ОБСЕ настоятельно призывают РФ обеспечить свободу прохождения через Азовское море и Керченский пролив соответствии с нормами международного права, в частности с положениями Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года.

Также в ПА ОБСЕ поддерживают предоставление необходимых ресурсов для повышения потенциала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в частности за счет использования оборудования технического наблюдения, беспилотных летательных аппаратов и спутниковых изображений, по наблюдению за ситуацией в Азовском море и Керченском проливе. Кроме того, в резолюции содержится призыв к РФ устранить все ограничения мониторинговой деятельности миссии ОБСЕ, особенно в оккупированных Россией южных районах Донецкой области, прилегающих к Азовскому морю.

Напомним, российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Москва инкриминирует украинским морякам "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.