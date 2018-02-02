ОБСЕ призвала президента Польши ветировать закон о запрете "бандеровской идеологии"

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир считает, что одобренный Сенатом Польши закон "Об Институте национальной памяти" ограничивает свободу слова и надеется, что Президент Польши Анджей Дуда наложит на него вето.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.

"Закон должен быть отклонен как непропорциональное ограничение свободы слова. Публичные заявления могут быть причиной уголовной ответственности, только если они призывают к насилию или дискриминации... Надеюсь, что Президент наложит вето, чтобы защитить свободу выражения", - отметил Дезир.

Представитель ОБСЕ выразил обеспокоенность из-за закона, который, по его словам, вводит уголовную ответственность за публичные выступления по историческим вопросам.

"Нам хорошо известны чувствительные моменты относительно исторических событий, и свобода слова имеет особое значение для историков и ученых. История - это вопрос независимых научных исследований и свободного обсуждения, а не судебного решения", - цитируется в сообщении Дезир.

Напомним, США призвали Польшу пересмотреть законопроект об Институте нацпамяти. По мнению Госдепа, данный законопроект может подорвать свободу слова в стране.