ОБСЕ призвало РФ прекратить обстрелы на Донбассе

Во вторник, 31 января, страны-участники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвали Российскую Федерацию придерживаться режима тишины на Донбассе и соблюдать условия минских договоренностей.

Данную информацию разместил пресс-центр постоянного представительства Украины при ОБСЕ в Twitter.

"Результаты заседания ОБСЕ: страны-участники призвали обязать Россию поддерживать режим прекращения огня и выполнить минские договоренности", - сказано в сообщении пресс-службы.

По данным штаба АТО, за сегодняшний день представители незаконных военных формирований совершили в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины 46 вражеских обстрелов во всех направлениях.

Как сообщал MIGnews.com.uа, представитель пресс-центра министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила, что постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе начал срочное совещание в связи с обострением ситуации в Авдеевке Донецкой области.

