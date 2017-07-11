ОБСЕ согласовала кандидатуру нового генерального секретаря

Страны, которые входят в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), определились с кандидатурой нового генерального секретаря. Об этом на пресс-конференции сообщил действующий глава ОБСЕ Себастьян Курц, передает Reuters.

По словам Курца, страны ОБСЕ поддержали назначение генеральным секретарем швейцарского дипломата Томаса Гремингера. Кроме того, согласованы назначения на пост комиссара по делам нацменьшинств, представителя по свободе СМИ и директора Бюро по демократии и правам человека (БДИПЧ).

В частности, новым комиссаром по делам нацменьшинств станет бывший генсек ОБСЕ Ламберто Занньер, представителем по свободе СМИ станет француз Арлем Дезир, а главой БДИПЧ - представительница Исландии Сольрун Гисладоттир.

Напомним, ранее сообщалось, что в ОБСЕ "кадровый паралич" из-за разногласий США и России. Согласно информации "Коммерсанта", ожидалось, что из 57 стран- членов организации минимум 30 будут представлены на заседании на уровне глав МИД.