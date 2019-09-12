Общие мировые расходы на вооружение достигли рекорда

Общемировые военные расходы достигли рекордного уровня. По итогам 2018 года их размер составил $1,8 трлн, сообщает "Голос Америки" со ссылкой на данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира, который ведет эту статистику еще с 1988 года. Первое место среди самых вооруженных государств занимают США. А вот Россия первую пятерку рейтинга покинула.

Военные расходы в США достигли минимума в 1998-м, после окончания "холодной войны". Но после теракта 11 сентября 2001-го они опять начали расти. К тому же такие увеличения подхлестывала глобальная война с терроризмом. Расходы росли до тех пор, пока администрация экс-президента Барака Обамы не начала урезать военный бюджет. Теперь же эти расходы снова растут. Теперь - из-за России и Китая.

Таким образом, ТОП-5 самых вооруженных стран на сегодняшний день расположились следующим образом:

США. На их долю приходится более трети всех мировых военных расходов: 11 авианосцев, мощный ядерный арсенал, новые истребители и 2,1 млн военнослужащих.

Китай. Если в 1990 году его доля в мировом военном бюджете составляла 2%, то теперь - 14%. Китай построил два авианосца и ведет строительство третьего. Он разработал собственные истребители, а численность войск превысила 2,5 млн человек.

Саудовская Аравия. В 2018-м потратила $67,6 млрд.

Индия. Увеличила военные расходы более чем на $11 млрд всего за три года.

Франция. Потратила в прошлом году $63,8 млрд.

Издание сообщает, что 29 стран НАТО в общей сложности потратили $963 млрд, что составило 53% общемировых военных расходов в 2018 году.