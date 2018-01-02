Обвинения подозреваемым в крушении MH17 выдвинут после обнародования полного списка

Причастным к катастрофы Боинга MH17 будет официально сообщено о подозрении после обнародования списка из 120 лиц, против которых открыто производство.

Как рассказал заместитель генпрокурора Евгений Енин, обнародование имен является плановым промежуточным этапом.

Он добавил, что в Международной следственной группы будет еще некоторое время для завершения досудебного следствия и передачи в суд обвинительных актов в отношении подозреваемых.

"Мы будем предлагать подозреваемым в добровольном порядке предстать перед голландским судом", - сказал чиновник.

При этом он добавил, что уголовные дела в отношении граждан Украины будут слушаться в суде Нидерландов по специальной процедуре, которая прописана в двустороннем межгосударственном соглашении.

"Тоесть лицо будет находиться на территории Украины, а показания будут даваться голландском суда с использованием современных информационных технологий", - обяснил Енин.

Ранее ряд российских СМИ сообщили, что Нидерланды во вторник, 2 января, обнародуют имена 120 причастных к гибели малазийского Боинга, сбитого над Донбасом.

17 июля 2014 года был сбит "Боинг-777" рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" в небе над Донецкой областью, в зоне боевых действий рядом с поселком Шахтерск. Самолет летел рейсом "Амстердам-Куала-Лумпур". Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".